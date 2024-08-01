Иркутяне смогут увидеть премьеру сериала «Она такая классная» в онлайн-кинотеатре KION от МТС

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС сообщает о премьере сериала «Она такая классная» — авантюрного роуд-муви о дружбе, которая помогает преодолеть расстояния и предрассудки. Эксклюзивная премьера сериала состоится 1 августа в онлайн-кинотеатре KION. В главных ролях — Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Валерий Степанов и Евгений Егоров. Также в проекте приняли участие Павел Майков, Татьяна Догилева, Екатерина Федулова («Питер FM»), Игорь Хрипунов и другие.

Екатеринбург, наши дни. Обаятельному раздолбаю Артёму уже 27, однако он не спешит взрослеть. Артём таксует на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями Ромой и Егором и не понимает, о какой ответственности все время пытается завести разговор его девушка. По соседству с Артёмом живет Лёня — восемнадцатилетний парень с расстройством аутистического спектра, который находится под гиперопекой своей мамы. Однажды в гостях у Артёма Лёня видит на экране компьютера ролик с красивой девушкой, в которую сразу и безоговорочно влюбляется. Он требует срочно поехать вместе в Санкт-Петербург и найти актрису, потому что жить без нее Лёня теперь не может. Это кажется невозможным, но по стечению нелепых обстоятельств Лёня с Артёмом все же едут в Петербург, и к ним присоединяются Рома с Егором, бегущие от больших проблем. Их ждет не просто поездка, а целый путь взросления, который лучше всего проходить с друзьями.

Заботясь о Лёне, который по-своему воспринимает жизнь и мир вокруг, Артём и его друзья лучше узнают себя. В путешествии по России длиной в 2500 километров фантастической четвёрке придется неоднократно разочароваться в жизни и полюбить её снова, а также понять, что Лёня — парень не «с отклонениями», а просто другой — и порой более адекватный, чем многие условно «нормальные» люди.

В сериале «Она такая классная» сценарист Кирилл Дышловой тонко соединил комедийную историю с множеством авантюрных приключений, отправив зрителю важный гуманистический посыл: искренний интерес к другому человеку, желание узнавать его и делиться своей добротой — это залог счастливой жизни. «Она такая классная» — это сериал про случайно сложившуюся компанию, которая перерастает в настоящий пацанский союз, искренний и верный. Попадая во всевозможные дорожные ситуации, встречая различных персонажей, сталкиваясь с несправедливостью, парни почувствуют, что именно в дружбе они могут найти поддержку, понимание и чувство безопасности. Они поймут, что такое ответственность друг за друга, и тогда она даст им чувство подлинной свободы.

Лев Зулькарнаев, актер: «Это сериал о взрослении, о терпимости, о том, как один человек может открыть другому новое знание о себе самом. Создание образа Лёни было сложным, так как это не столько поиск самого героя, а попытка выдержать тонкую грань, сыграть роль с трепетом, но не переборщить. Увидев мальчика из фонда “Антон тут рядом”, который, как мне показалось, максимально приближен к моему персонажу, написанному Кириллом Дышловым, я понял, что произошла синхронизация. Очень многое я взял от него. Когда находишь персонажа, уже легче жить в кадре»

Денис Прытков, актер: «В моем герое Артёме многое есть от меня. Я долго не хотел взрослеть, даже не догадываясь об этом. Во время съемок проекта я часто вспоминал себя в прошлом, смотрел туда, где мне 25 лет, и находил сходства. Это можно назвать инфантильностью, но мне не хочется так говорить про Артёма. Я вижу, как он взрослеет, пытается понять вещи, которые далеки от его привычного и уже устроенного мира. Когда я учился в театральной академии, нас учили тому, что своего героя надо полюбить. Это важно. Любить, сочувствовать и стараться понять. Мне кажется, мне удалось подружиться с Артёмом. Для меня этот сериал о дружбе, которая возникает между людьми. О людях, которые взрослеют, о попытках понять других; о том, как по-разному люди видят один и тот же мир. Это путешествие может изменить всю жизнь героев и перевернуть ее полностью, возможно, это их самое главное приключение в жизни. Если все это обобщить и уместить в одно слово — для меня наша история о человеке».

Екатерина Федулова, актриса: «Мой персонаж Анна — мать-одиночка, которая одна воспитывает ребенка с РАС. С первых сцен ее появления в сериале может показаться, что она злая, резкая, грубая. Но если задуматься, через что она проходит, ее можно понять. У нее в жизни есть только этот ребенок, забота и страхи за него. Ее страхи основаны не только на том, что Лёня не сможет самостоятельно жить в обществе, но и на том, что общество может его не принять. Для меня этот сериал в первую очередь об эмпатии. Мы должны видеть людей вокруг себя, понимать, что мы все разные, и принимать друг друга».

Евгений Егоров, актер: «Это сериал о любви, о мечтах, о добре. Мой персонаж Рома — это парень, которому всю жизнь не хватает отца. В начале сериала зрителям может показаться, что Рома самый злой парень из всех. Но все не просто так. Это его способ защиты, способ не показывать свои слабости. Он просто не умеет и не хочет, чтобы кто-то видел его уязвимым. Рома — добрый парень, но не умеет выражать свои чувства правильно. Во время съемок мы много всего добавляли в образы героев, хотя сценарий был прописан шикарно, с этой задачей Кирилл Дышловой справился с этим на все 100%».

Валерий Степанов, актер: «Со сценаристом Кириллом Дышловым мы вместе искали персонажа, проговаривали, что-то меняли, импровизировали, чтобы получилось передать образ этого парня — правдивого, в чем-то по-отечески относящегося к своим друзьям. Основной смысл нашего сериала заключен в выборе жанра — каждый человек обязан рискнуть пройти путь через страх, чтобы в итоге стать счастливым. Герой же Льва Зулькарнаева доносит до зрителей другую ценную идею: не надо судить людей по внешности, а лучше всмотреться, что спрятано в глубине души».

Кирилл Дышловой, автор сценария: «Эту историю я задумал еще 5 лет назад. Случайно встретил в кафе парня с РАС, из которого в итоге вырос наш Лёня. Он так смешно, свободно, обаятельно и трогательно общался, что я сразу подумал, что это прекрасный герой для сериала. Работая над проектом дальше, я постарался максимально разобраться в теме и узнать, как живут люди с РАС, как они воспринимают мир. Моей целью было поговорить на эту тему одновременно честно и легко, без жалости и назидательности. Жанр роуд-муви дал нам возможность создать галерею странных, смешных, трагикомических эпизодических персонажей. В этом была одна из наших главных идей: все разные, нет "нормальных" и "ненормальных"».

В сериале затрагивается тема заболеваний аутистического спектра: актер Лев Зулькарнаев точно передал бытовые аспекты жизни своего героя Лёни и особенности его поведения и сделал его обаятельным и добрым парнем. Да, с Лёней непросто, но мир взаимоотношений в принципе непрост, и это не проблема, если в каждом видеть в первую очередь человека.