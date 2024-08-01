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Недельные расходы россиян сократились на 149 руб.

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 30 неделе года (с 22 по 28 мая) среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 7532 рубля.

Таким образом, общий объем семейных трат за неделю уменьшился на 149 руб. или на 2%. Значение Индекса ИПА составило 257,7%. Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов вырос на 1543 руб. или на 25,8%.

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Несмотря на рост среднего чека, наблюдается снижение общих недельных расходов. Это может быть связано с несколькими факторами, например, сезонностью. Июль – урожайный месяц, и многие россияне собирают продукты с собственных огородов или закупают у фермеров, что снижает траты в магазинах. Важную роль играет отпускной период: многие россияне отдыхают в июле и сокращают свои траты на продукты и товары повседневного спроса. Также присутствует изменение потребительского поведения: возможно, россияне стали более осознанно подходить к покупкам и сокращать свои траты в целом.

Снижение недельных расходов россиян может быть обусловлено сменой приоритетов. В июле многие россияне тратят больше денег на отдых и развлечения, сокращая расходы на повседневные покупки. Кроме этого, возможно, оказывает влияние сдерживающий фактов в преддверии учебного сезона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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