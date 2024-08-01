Всероссийский день инкассатора празднуют 1 августа в Байкальском банке

Служба инкассации Байкальского банка сегодня – это 100 бригад, которые ежедневно обслуживают собственные подразделения, 1200 объектов бизнес-партнеров, в том числе магазины, аптеки, заправки, кинотеатры и 800 объектов кредитных организаций и предприятий Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия).

За год инкассаторы Байкальского банка на бронированных автомобилях проезжают более 3 миллионов км по 35 тысячам маршрутов и перевозят почти 800 млрд наличных рублей.

В своей работе инкассаторы используют цифровые технологии и ESG-стандарты: бумажный документооборот перешел в электронный. Зачисление денежных средств проводится в онлайн-режиме, а логистические маршруты строят IT-программы.

«Сбер обслуживает не только собственные подразделения, но и многочисленных партнеров, которые доверяют нам отправку и доставку ценностей. Мы ценим доверие наших партнёров, а также клиентов, которые выбирают Сбер за надёжность, простоту и безопасностью взаимодействия», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.