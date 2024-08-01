Рейс «Москва – Иркутск» посадили в Новосибирске из-за дебоширов

Семейная пара пассажиров из Иркутской области вела себя неадекватно, за что их сняли с рейса. Авиакомпания намерена взыскать с данных пассажиров все расходы, связанные с незапланированной посадкой.

– 39-летний мужчина и 36-летняя женщина кричали на окружающих и использовали при этом ненормативную лексику. На замечания экипажа нарушители общественного порядка не реагировали, - рассказала 31 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Пассажиры грубо нарушили правила поведения на борту: провоцировали конфликтные ситуации с другим пассажирами, высказывали угрозы в адрес бортпроводников и игнорировали замечания экипажа. В аэропорту Новосибирска пассажиры были переданы сотрудникам полиции. После дозаправки воздушное судно вылетело в пункт назначения», – рассказали в пресс-службе Аэрофлота.

Авиакомпания намерена взыскать с дебоширов дополнительные расходы, которые понесены из-за незапланированной посадки. Также принято решение об исключении пассажиров из программы «Аэрофлот Бонус».