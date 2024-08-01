Сибиряки тратят «авиакешбэк» на покупку билетов, но предпочли бы получать рублями

Более половины россиян (63%), кто летает на самолетах, пользуются программами лояльности авиакомпаний – из них у 41% есть специальная банковская карта. Владельцы таких карт предпочитают получить кешбэк рублями (59%) или купить за мили новый билет на самолет (57%). Такие выводы содержатся в результатах опроса*, проведенного ВТБ.

Больше трети опрошенных сибиряков пользуются услугами авиакомпаний хотя бы раз в год, еще четверть летает 2–3 раза в год, 2% — раз в месяц или чаще, треть не летает совсем. При этом большинство (68%) тех, кто хотя бы иногда путешествует на самолетах, участвуют в программах лояльности авиакомпаний. Среди сибиряков тех, кто пользуется несколькими программами лояльности сразу больше, чем в других региона – треть от числа участников опроса.

Наиболее интересные услуги для участников программ лояльности из Сибири — бонусы или мили (58%), доступ в бизнес-залы и возможность регистрации и посадки вне очереди (46%), а также общий счет для семьи, для быстрого накопления (46%).

При этом более половины сибиряков-владельцев бонусных карт предпочли бы получить кешбэк рублями (56%) или купить за мили другой билет на самолет (54%). 28% опрошенных переводят бонусы другому участнику. Вариант повысить класс обслуживания выбрали 26% респондентов. 18% респондентов переводят бонусы на благотворительность.

* Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.