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Мощные ливни обрушатся на Иркутскую область в пятницу

В пятницу в Иркутской области снова ожидается непогода. Синоптики прогнозируют ливни и грозы на юге. Подробности рассказали в региональном Гидрометцентре.

«2 августа в южных районах местами ожидаются сильные, на селеопасных станциях южного  и среднего Байкала сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы», – говорится в сообщении.

По региону прогнозируется переменная облачность, туман, ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +12…+17 градусов, днем – около +22…+27 градусов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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