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Мошенники от лица чиновников обманул троих братчан на 1,5 млн рублей

Трое жителей Братска стали жертвой мошенников. Они от лица госслужащих предлагали людям перерасчет пенсий, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Одной из жертв стала 59-летняя жительница Центрального района города. Установлено, что несколько дней назад ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником государственного социального учреждения. Собеседник рассказал, что для перерасчета ежемесячного пособия необходимо обратиться в отделение организации, и потребовал продиктовать код, который пришел в телефонном сообщении для записи на прием.

Далее диалог вел лжесотрудник портала государственных услуг, который уведомил пенсионерку о том, что ее личный кабинет взломан, и мошенники пытаются похитить все накопления. Действуя по инструкции аферистов, братчанка перечислила на указанные счета 715 тысяч рублей.

По такому же сценарию обманули 62-летнего жителя района Энергетик на 450 тысяч рублей и 60-летнюю жительницу Центрального района города на 400 тысяч рублей.

По фактам инцидентов проводится проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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