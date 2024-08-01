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Новый памятник природы появился в Иркутской области

Новая особо охраняемая природная территория – памятник природы «Пещера Аргараканская» – создана в Качугском районе Иркутской области. Постановление об этом подписали региональные власти, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Пещера протяженностью ходов более 8,5 км и глубиной до 57 метров расположена в северной части Онотской возвышенности в междуречье реки Ангаракан и ее правого притока ручья Марикта в 69 км к юго-востоку от поселка Качуг.

Геологический и геоморфологический профиль памятника создан после проведения комплексных экологических обследований, которые показали важность защиты уникального природного комплекса карстовой пещеры и связанных с ней форм рельефа наземного карста.

На территории памятника природы отмечены три редких вида животных, подлежащих государственной охране и внесенных в Красную книгу области: ночница длиннохвостая, ночница Иконникова и большой трубконос. Они обладают высокой чувствительностью к изменениям окружающей среды, и защита их среды обитания имеет важное значение для поддержания биологического разнообразия региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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