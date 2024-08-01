Автомобиль премиум-класса забрали за долги у иркутянина

У жителя Иркутска забрали автомобиль Mercedes-Benz Vito за неуплату 118 административных штрафов за нарушение правил дорожного движения и налогов, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

В общей сложности долг мужчины составляет более 1,5 млн рублей. В результате злостного уклонения от исполнения требований должник находился в розыске.

Во время розыска должник был установлен, а также принадлежащая ему машина. В результате оперативных действий судебных приставов автомобиль премиум-класса был арестован и изъят.

У должника есть 10 дней для полного погашения образовавшейся задолженности, что позволит вернуть транспорт. При этом ему предстоит оплатить еще и исполнительский сбор, расходы на совершение исполнительных действий. В случае игнорирования требований автомобиль отправится на реализацию.