Свыше 20 педагогов из Приангарья получат премии в 200 тысяч рублей

В Министерстве просвещения России подписали приказ о присвоении премий за достижения в педагогической деятельности. В число получателей вошли 23 учителя из Иркутской области, направившие заявки на участие в федеральном конкурсе. Размер премий составляет 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Участие в конкурсном отборе могут принять педагоги, работающие по специальности больше трех лет. Их достижения оценивались комиссией по различным направлениям деятельности. В числе критериев: наличие собственных методических разработок, результаты и достижения их учеников, адресная работа с различными категориями учащихся.

В прошлом году число победителей конкурса на присуждение премий увеличено с 1000 до 1250 человек по всей России.

Победителями от Приангарья в 2024 году стали 23 педагога, которые представляют 12 муниципальных образований: Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Братск, Иркутский, Шелеховский, Усть-Илимский, Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский и Усольский районы. Среди них преподаватели русского и английского языка, литературы, математики, географии, биологии и химии, основ безопасности жизнедеятельности, истории и обществознания, физкультуры. Больше всего учителей начальных классов – семь.