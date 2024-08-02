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Предприятие по розливу воды в Бодайбо получит заем в 24 млн рублей на создание новой линии

Завод по розливу воды из Бодайбо АО «Пищевик» получит льготный заем на модернизацию оборудования. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Общий бюджет проекта АО «Пищевик» составляет 52,3 миллиона рублей, 24 млн из которых предоставит Фонд развития промышленности. Ставка в 1% годовых действительна в первые три года пользования займом, далее она составит 3% до окончания срока кредита.

На эти деньги компания намерена приобрести автоматическую линию по розливу воды с современной системой очистки производительностью до трех тонн в час. Это позволит больше чем в два раза увеличить выпуск продукции – до 728 000 литров в год.

Ранее в рамках совместной с минсельхозом программы целевого финансирования Наблюдательный совет Фонда одобрил заявку компании «Технополимер» на создание в Иркутской области производства сухих кормов для собак и кошек. Общая инвестиционная стоимость проекта составляла 41,7 миллиона рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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