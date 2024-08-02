Известный на Байкале отель выставлен на продажу

Парк-отель «Уюгá», расположенный на одном из живописнейших мысов озера Байкал, выставлен на продажу. Собственники готовы продать бизнес под мега-проект.

– Мы решили продать свою базу, которую развивали 19 лет. Пришло время, когда нужно инвестировать дальше. И строить не просто маленькие домики, а возводить крупный современный туристический комплекс с новыми корпусами, большим рестораном, сопутствующей инфраструктурой, экскурсионными услугами на воде и на льду. Собственник хочет уйти на заслуженный отдых, – сообщила SIA.RU руководитель парк-отеля Галина Ершова.

Условия для реализации крупного проекта здесь есть: в наличии имеется несколько крупных земельных участков. Собственники рассматривают два варианта продажи – 4 га стоимостью 320 млн рублей или 2 га стоимостью 194 млн рублей.

Отметим, что мыс Уюга на Байкале известен как место «паломничества» фотографов. Именно там появляется самый первый, самый прозрачный, гладкий, как зеркало, байкальский лёд. Уже в декабре туда организуются фототуры, и фотографы со всего мира приезжают, чтобы запечатлеть рассветы в ледяных гротах и на кристально чистой поверхности Байкала с замысловатыми паутинами трещин и гигантскими причудливыми торосами. Кроме того, место известно тем, что там организуются буерные соревнования, различные яхтенные регаты, зимние рыбалки и ледовые переходы.

– Зимний горячий сезон длится три полных месяца, в это время отель заполнен на 100%. Глубина бронирования – на год вперёд, – прокомментировала Галина Ершова. – Туристов очень много, поэтому мы многих селим на близлежащих базах. Востребован и наш ресторан, организуется много однодневных фототуров на наш залив, питаются все у нас. Снимается и много рекламы на льду около нашей базы, соответственно, в это время также все селятся у нас. Вообще залив – идеальное место для регат, стоянки яхт и кораблей. Большие регаты, например, Михаила Кожухова и прочие, останавливались у нас, одновременно в заливе было 13 яхт. Заплывы в открытой воде X-WATERS также проходили у нас из-за удобной акватории. В последние два года наше место популярно у туристов на сапах. С мая по октябрь загрузка отеля также близка к максимальной.

Парк-отель «Уюгá» расположен в 260 км от Иркутска. Отелю присвоена категория 2*. Номерной фонд состоит их 67 благоустроенных номеров: 33 гостиничных номера и 34 домика-бунгало. Расстояние до Байкала – 500 метров. Недалеко от парк-отеля есть песчаный пляж теплого залива Хагдан-Далай. С берега и окон домиков «Уюги» видна панорама острова Ольхон. В пешей доступности – острой Огой, мысы Уюга, Цагах-Хушун и Хадарта, Сарминское и Курминское ущелья.

В 2023 году Иркутскую область посетили более 1,7 млн туристов, к 2036 году прогнозируется рост турпотока в 2 раза – до 3,6 млн человек. Ранее о 100% загрузке отелей на Байкале сообщал ЦБ в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».