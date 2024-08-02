Названы самые необычные вакансии в Иркутской области

Аналитики крупнейшего в России онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты сейчас в Иркутской области.

В банк требуется бизнес-советник с зарплатой от 95 тыс. рублей до вычета налогов. Специалисту предстоит развивать отношения с корпоративными партнерами, повышать уровень удовлетворенности и лояльности клиентов, осуществлять продажи всей линейки банковских продуктов. Чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо иметь опыт работы в банковской сфере и навыки проведения переговоров на уровне первых лиц компании. Работодатель предлагает доступ к тренингам, вебинарам, бизнес-играм, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные вечеринки и возможности для разнообразного досуга.

Также среди жителей Иркутской области ищут заточника пил с привлекательной зарплатой – от 120 тыс. рублей на руки. Сотрудник будет затачивать дисковые пилы на деревообрабатывающем производстве. Соискателю, претендующему на должность, необходимо иметь опыт работы с подобным оборудованием и быть физически выносливым. Работодатель, в свою очередь, гарантирует сотрудникам трансфер до предприятия, предоставление проживания и бесплатное питание.

Кандидатам с опытом лесозаготовки доступна вакансия чокеровщика с заработной платой от 144 тыс. рублей на руки. К задачам вальщика леса будет относится: подача каната и чокеров к деревьям, пням и осмолу, прицепка их к тяговому канату лебедки, обрубка сучьев и вершин деревьев, участие в монтаже и демонтаже трелевочных и погрузочных установок. Должность требует от кандидата владение узкоспециализированными знаниями.

В список необычных вакансий также попали предложения для аэродромного рабочего, обжигальщика извести, оператора по затариванию и зашивке таблетированной соли, инженера по планированию, выпарщика щелоков и миксериста.