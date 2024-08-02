Московская биржа расширяет количество замещающих облигаций на вечерних торгах

С 1 августа 2024 года в перечень замещающих облигаций доступных к заключению сделок в рамках вечерней сессии фондового рынка Московской биржи добавляются 18 ценных бумаг семи эмитентов.

Общее количество замещающих облигаций доступных инвесторам в вечерний период увеличивается с 52 до 70 бумаг.

С указанной даты участники торгов фондового рынка Московской биржи и их клиенты смогут заключать сделки в вечернее время с более чем 250 инвестиционным инструментами, среди которых акции, облигации и паи фондов. Ликвидность на вечерних торгах обеспечивается маркетмейкерами.

Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Московской биржи начинается с аукциона открытия (с 19:00 до 19:05), торги в стандартном режиме проходят в период с 19:05 до 23:50.

С полным списком замещающих облигаций, доступных на торгах в секции фондового рынка, можно ознакомиться по ссылке.