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СФ выступил за регулирование цен на авиабилеты

В числе предложений – ограничение наценки до 20%. Об этом пишут «Известия».

На совещании в Совете Федерации по вопросам повышения доступности воздушных перевозок, которое прошло еще 15 июля на площадке комитета по экономической политике СФ, рассматривался вопрос о регулировании ценообразования в авиаотрасли.

В письме сообщается, что в 2024 году ФАС и Росстат ежемесячно фиксируют рост цен на авиабилеты от 9 до 22%. Между тем такая схема может противоречить постановлению правительства №724 «О государственном регулировании цен на энергоресурсы», в котором уровень рентабельности на авиаперевозки пассажиров установлен в размере 20% к себестоимости. На авиабилеты влияют и услуги аэропортов, отличающиеся по стоимости в разы, что создает у потребителей ощущение несправедливости ценообразования.

Участники совещания выступили за разработку единой методики расчета себестоимости полетов, которую можно зафиксировать в постановлении правительства №724. Подобный алгоритм сейчас не применяется.

«Справедливое возмущение граждан вызывает и аннулирование полностью оплаченного билета из нескольких полетных сегментов при пропуске одного из них», – отмечается в документе.

Например, при приобретении билетов с пересадками, если до одного из промежуточных пунктов пассажир вдруг решил добраться на машине или другом транспорте, сгорает вся цепочка рейсов, притом, что все билеты оплачены. На железнодорожных или автобусных перевозках оплаченное место остается за пассажиром, даже если он сел на 1/10 пути, отмечают в комитете по экономполитике Совфеда.

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Согласно совместному исследованию лаборатории СберИндекс и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в 2022 г. внутренний туристический поток практически восстановился до уровня доковидного 2019 года. Количество путешественников по России среди клиентов Сбера в прошлом году выросло на 8% по сравнению с 2021 г. – до 47 млн человек. Их расходы на внутренние поездки увеличились относительно предыдущего года на 13% – до 2,795 трлн руб.

При этом туристы стали экономить: по данным Сбера, с учётом инфляции реальные расходы на одного туриста упали на 7%. По данным OneTwoTrip, в 2022 году путешественники выбирали более бюджетные варианты размещения (апартаменты, хостелы, гостевые дома). Более половины своих трат (51%) в регионе пребывания средний турист делал в продуктовых магазинах. На кафе, бары и рестораны пришлось 16% расходов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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