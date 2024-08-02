Чаще всего российские предприниматели занимаются торговлей

Самым «мужским» видом занятости ВЦИОМ называет IT.

Предпринимательский интерес россиян чаще всего направлен на продажи, торговлю, открытие магазина (17% от числа тех, кто хочет открыть свое дело). В топ-3 вошли также сфера услуг (7%) и строительство (7%). По 6% назвали общепит, сельское хозяйство и производственный сектор. По 4% – сферу красоты, животноводство, автомобильный бизнес.

Грузоперевозки, информационные технологии, пищевая промышленность, медицина, образование – эти направления набирают по 3%. Среди других ответов – швейное дело, недвижимость, кондитерские, сфера развлечений, творчество (по 2%). Еще 14% интересующихся бизнесом пока не знают, чем именно хотели бы заниматься.

«Мужскими» направлениями предпринимательства можно назвать IT-технологии, бизнес, связанный с автомобилями, грузоперевозки, строительство и сельское хозяйство. А «женскими» – общепит, сферу красоты, швейное дело.

Таким образом, наибольший интерес у россиян вызывают сферы торговли, услуг и строительства. Это традиционные, «низкобарьерные» отрасли, требующие меньших начальных инвестиций и, возможно, более понятные потенциальным предпринимателям.