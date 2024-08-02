Экономика замедляется, но не рынок труда

Экономическая активность в июне замедлилась практически во всех отраслях экономики, но гонка зарплат продолжается, отмечают аналитики Росбанка.

По оценкам Минэка прирост ВВП составил 3.0% г/г в июне против 4.5% г/г в мае. Однако частное потребление остается на пиковых значениях, что подкрепляется исторически низкой безработицей (2.4%) и ускорением роста заработных плат, сохраняя риски для инфляции.

Однако потребительская активность во всех сегментах осталась в положительной зоне. Прирост в продовольственном (+0.1% м/м) и непродовольственном (+0.2% м/м) сегментах был едва заметен, а услуги замедлили темп роста в два раза (0.3% м/м), что может свидетельствовать о некотором насыщении спроса.

В производственной сфере в аутсайдерах оказались оптовая торговля (-2.8% м/м), вероятно, на фоне затруднений в экспортных каналах для сырья, и строительство (-2.7% м/м сск).

– Заработные платы вернулись к росту (реальные +1.2% м/м сск), так как компаниям приходится конкурировать за сотрудников на фоне очередного снижения безработицы (2.4%). Это сохраняет инфляционное давление в экономике (инфляция 9.1% г/г на 29 июля), подкрепляя уверенность в необходимости жесткой денежно-кредитной политики, – резюмируют аналитики Росбанка.