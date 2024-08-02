Доходность от сдачи квартиры в аренду в 3 раза ниже, чем от банковского вклада

Эксперты Циан.Аналитики подсчитали доходность от сдачи квартиры в аренду летом 2024 г. в крупных городах России и выяснили, куда сейчас выгоднее вложить деньги – в жилую недвижимость под сдачу или на счет в банке.

Сейчас инвесторы-рантье могут рассчитывать в среднем на доходность в 6,6%, в то время как ставки по депозитам достигают 19%

Средний уровень доходности от сдачи в аренду однокомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке в крупных городах РФ в июле 2024 г. составляет 6,6%. За год показатель увеличился на 0,8 п.п. (с 5,8% в июле 2023 г.). Стоимость квартиры в среднем по анализируемым локациям за год увеличилась на 13% (в основном, рост пришелся на осень 2023 г.). Ставки аренды “однушек” выросли сильнее – в среднем по локациям на 29%, практически весь этот рост пришелся на июль-октябрь прошлого года и на последние 1,5 месяца. Т.е. аренда подорожала сильнее, за счет чего и вырос показатель доходности.

Повышение ключевой ставки во второй половине 2023 г. и в июле 2024 г. привело к улучшению условий по банковским депозитам. В конце июля 2024 г. вклады сроком от 1 года до 3 лет в крупнейших банках предлагаются под 15-19% годовых. Т.о. сейчас покупать квартиру с целью сдачи ее в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк. Кроме того, реальная доходность от сдачи в аренду еще ниже расчетной, т.к. в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы – затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов. Для сравнения, в 2019-2021 гг. доходность от сдачи в аренду была на уровне доходности от банковских депозитов сроком от 1 года до 3 лет, а в некоторые месяцы даже выше.

Сдавать квартиру в аренду выгоднее всего в Хабаровске и Калининграде, но и там доходность ниже, чем от банковского вклада

Самая высокая доходность от сдачи квартиры в аренду – в Хабаровске, Калининграде и Ижевске. Однушка, купленная на вторичном рынке в этих городах, при сдаче в аренду будет приносить собственнику 8-9% годовых. Однако и эти значения существенно ниже, чем ставки по депозитам. Т.е. к настоящему времени не осталось ни одной локации, где покупать квартиру для сдачи в аренду выгоднее, чем класть деньги под процент в банк.

Наименьшую доходность от сдачи квартиры получают рантье в Севастополе (4,2%), Казани и Набережных Челнах (5,2-5,6% годовых). В Москве показатель чуть ниже среднего – 6,2%, в Санкт-Петербурге еще ниже - 6%.

Рантье в «столицах» и в Сочи зарабатывают больше всех

В среднем по крупным городам РФ годовая аренда обходится в ~330 тыс. рублей. Больше всего на сдаче в аренду в абсолютном выражении могут зарабатывать рантье из:

Москвы (768 тыс. рублей за год),

Сочи (697 тыс. рублей),

Санкт-Петербурга (506 тыс. рублей),

Хабаровска,

Московской области и Калининграда (более 400 тыс. рублей).

При этом в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве одни из самых низких показателей доходности, а в Хабаровске и Калининграде, наоборот, максимальные среди всех городов.

Меньше всего зарабатывают рантье в Тольятти, Новокузнецке Оренбурге и Ульяновске (менее 230 тыс. рублей за год).

«С 2022 г. покупка квартиры воспринимается скорее как инструмент сохранения, а не приумножения средств. Несмотря на то, что недвижимость остается самым предсказуемым и понятным активом и пользуется спросом практически в любой период, она уже не приносит больший доход от сдачи в аренду, чем банковские депозиты, как это было в 2019-2021 гг., – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – В 2024 г. в условиях двузначного значения ключевой ставки доходность по депозитам достигает 19% годовых, что значительно выше средних показателей доходности от сдачи квартиры в долгосрочную аренду. Один из вариантов повышения заработка – сдача квартиры посуточно, однако этот бизнес требует несравнимо больших затрат сил и времени».