ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob Старт карьеры приняли участие родители выпускников 11 классов.

В Иркутске 37% родителей довольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году, 34% – нет. Матери чаще, что называется, «в теме»: среди них больше как тех, кто доволен баллами, так и тех, кто не доволен.

23% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, 72% отрицательно. Причем уровень поддержки современной системы итоговой аттестации 11-классников значительно выше среди родителей, чьи дети сдали единый госэкзамен хорошо: из них одобряют ЕГЭ 35%.