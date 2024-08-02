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Рынок розничных пассивов может вырасти в этом году на 24%

По прогнозам ВТБ, по итогам семи месяцев общерыночный объем розничных пассивов вырос на 13% и достиг 51 трлн рублей. В банке отмечают более высокие темпы роста – активность клиентов помогла нарастить портфель розничных сбережений банка на четверть, до 8,5 трлн рублей. К концу года объем сбережений физлиц на рынке вырастет до 55,8 трлн (на 24%), а портфель розничных пассивов ВТБ – до 9,6 трлн. Такой прогноз в ходе пресс-конференции дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте. Объем рынка рублевых пассивов в июле может достичь 47,5 трлн, а к концу года – 51,9 трлн. Рост за 2024 год составит 26%. Объем привлеченных средств в ВТБ с начала года вырос более, чем на 1,6 трлн рублей (23,5%).

С начала года клиенты ВТБ открыли в банке более 3 млн вкладов, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 24% – более чем на 1,1 трлн рублей. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам. За семь месяцев открыто более 3 млн накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,4 трлн рублей.

«С начала года число клиентов, которые доверили нам свои средства, разместив их на депозиты или накопительные счета, выросло на 20% и достигло 7 млн человек. Более 350 тысяч человек – это абсолютно новые для нас сберегатели. Сегодня почти у каждого третьего нашего клиента в банке открыт вклад или накопительный счет. Мы рассчитываем, что всего в этом году более полумиллиона новых клиентов доверят нам свои сбережения», – добавил Георгий Горшков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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