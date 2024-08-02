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Потенциальные ипотечники направят на вклады 380 млрд рублей

Во втором полугодии после очередного повышения ключевой ставки Центральным банком рыночные ставки и по депозитам, и по кредитам продолжают расти. Часть клиентов в этих условиях предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть 380 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Большую часть средств с закрывающихся вкладов они переразместят на новые депозиты. Кроме того, многие отложат решение своего жилищного вопроса, принимая во внимание заградительный рост ставок по ипотечным программам. Ожидаем, что во втором полугодии порядка 380 млрд рублей россияне перенаправят с возможного первоначального взноса по ипотеке на вклады и накопительные счета. Суммарный приток новых денег с ипотеки на вклады, по нашим оценкам, в этом году составит 403 млрд», – сказал Георгий Горшков.

С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 1,6 трлн рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 23%, и общий портфель классических сбережений в национальной валюте на конец июля достиг 8,5 трлн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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