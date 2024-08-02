В Иркутском районе вновь нашли неучтенных потребителей электроэнергии

На этот раз их девять. Они задолжали около двух миллионов рублей, получив без договоров почти 1,8 млн киловатт-часов электроэнергии. Это немало – жидкокристаллическому телевизору на десять часов непрерывной работы нужен всего один киловатт-час. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутскэнергосбыта (ИЭСК).

В поселке Молодежном по улице Зеленой солидной площадью в 340 квадратных метров на счетчике сорвана пломба. Три месяца жильцы пользовались электричеством бесплатно, и теперь будут расплачиваться по нормативу: за 53 дня с отоплением, и 39 – без. Сумма – около 280 тыс. рублей. В селе Хомутово иностранный гражданин сдал участок на улице Михаила Латышева в аренду земляку, тот построил на нем дом и самовольно подключил его к сетям ИЭСК.

– Размер долга в этом случае превысил 400 тыс. рублей, – рассказывают участники рейда из филиала Иркутской электросетевой компании. – Похожая картина – в деревне Ширяева. Молодая семья своими силами построила дом, и, не дождавшись официального подключения, подсоединилась к системе сама. Ее долг – более 200 тыс. А о «самоволке» в доме на Байкальской в поселке Горном мы узнали при мониторинге соцсетей. Неучтенное потребление оценивается также более чем в 200 тыс. рублей.

По закону подключение к электросетям без договора считается кражей. Самовольные потребители нарушают баланс энергосистемы, что приводит к отключениям и снижению качества услуг для всех пользователей.

А ведь в Иркутском районе самая сложная в области ситуация – здесь бум застройки, мощностей не хватает.

Некоторые девелоперы даже продают дома с неучтенным подключением. И новоселы, платя по счетчику, не подозревают, что нарушили закон. В деревне Грановщина так поступила владелица дома на улице Усадьба Соколова – подала заявку на технологическое присоединение, ждала официального подключения электроэнергии и копила долги. В деревне Карлук сотрудники электросетевой компании выявили еще три таких случая – на Земляничной и Байкальской.

Энергетики отключили незаконные электроустановки и составили акты о бездоговорном электропотреблении. Покупателям придется выяснять отношения с застройщиками, которые перевели на новоселов свою ответственность за нарушение закона. Впрочем, девелопер, самовольно подключивший в Карлуке дом по улице Российской, уже компенсировал в досудебном порядке владельцу стоимость бездоговорного потребления – почти 180 тыс. рублей.