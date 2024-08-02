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Цены на новостройки в Иркутске за июль снизились на 0,9%

Льготной ипотеки для всех больше нет, на рынке царят беспощадные рыночные ставки. В связи с этим специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» решили посмотреть, что произошло с ценами на новостройки за истекший месяц.

По уровню снижения цен на новое жилье в июле Иркутск занял 11 место в России. Стоимость квадратного метра за месяц выросла на 1% – до 160 415 руб., цена же полного объекта снизилась на 0,9% – до 8 421 529 руб.

Если рассматривать динамику квадратного метра, то в июле из исследованных 70 городов подорожали 44, подешевели 25, в одном городе цена не изменилась.

Наибольший рост наблюдался во:

  • Владикавказе (+7,8%),
  • Улан-Удэ (+4,3%),
  • Калуге (+3,1%),
  • Кемерово (+3%),
  • Челябинске (+2,8%),
  • Чите (+2,6%),
  • Иваново (+2,2%),
  • Нижнем Новгороде (+%),
  • Сочи (+1,9%),
  • Ижевске (+1,9%).

Упала цена метра больше всего в:

  • Махачкале (–7,2%),
  • Новокузнецке (–3,4%),
  • Пензе (–2%),
  • Барнауле (–1,8%),
  • Нижнем Тагиле (–1,7%),
  • Томске (–1,2%),
  • Севастополе (–1,1%),
  • Липецке (–1,1%),
  • Архангельске (–1%),
  • Уфе (–1%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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