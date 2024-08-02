Цены на новостройки в Иркутске за июль снизились на 0,9%

Льготной ипотеки для всех больше нет, на рынке царят беспощадные рыночные ставки. В связи с этим специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» решили посмотреть, что произошло с ценами на новостройки за истекший месяц.
По уровню снижения цен на новое жилье в июле Иркутск занял 11 место в России. Стоимость квадратного метра за месяц выросла на 1% – до 160 415 руб., цена же полного объекта снизилась на 0,9% – до 8 421 529 руб.
Если рассматривать динамику квадратного метра, то в июле из исследованных 70 городов подорожали 44, подешевели 25, в одном городе цена не изменилась.
Наибольший рост наблюдался во:
- Владикавказе (+7,8%),
- Улан-Удэ (+4,3%),
- Калуге (+3,1%),
- Кемерово (+3%),
- Челябинске (+2,8%),
- Чите (+2,6%),
- Иваново (+2,2%),
- Нижнем Новгороде (+%),
- Сочи (+1,9%),
- Ижевске (+1,9%).
Упала цена метра больше всего в:
- Махачкале (–7,2%),
- Новокузнецке (–3,4%),
- Пензе (–2%),
- Барнауле (–1,8%),
- Нижнем Тагиле (–1,7%),
- Томске (–1,2%),
- Севастополе (–1,1%),
- Липецке (–1,1%),
- Архангельске (–1%),
- Уфе (–1%).