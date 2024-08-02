Цены на новостройки в Иркутске за июль снизились на 0,9%

Льготной ипотеки для всех больше нет, на рынке царят беспощадные рыночные ставки. В связи с этим специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» решили посмотреть, что произошло с ценами на новостройки за истекший месяц.

По уровню снижения цен на новое жилье в июле Иркутск занял 11 место в России. Стоимость квадратного метра за месяц выросла на 1% – до 160 415 руб., цена же полного объекта снизилась на 0,9% – до 8 421 529 руб.

Если рассматривать динамику квадратного метра, то в июле из исследованных 70 городов подорожали 44, подешевели 25, в одном городе цена не изменилась.

Наибольший рост наблюдался во:

Владикавказе (+7,8%),

Улан-Удэ (+4,3%),

Калуге (+3,1%),

Кемерово (+3%),

Челябинске (+2,8%),

Чите (+2,6%),

Иваново (+2,2%),

Нижнем Новгороде (+%),

Сочи (+1,9%),

Ижевске (+1,9%).

Упала цена метра больше всего в: