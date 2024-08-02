Свой Вклад — в числе лучших вкладов августа

Свой Вклад от Своего Банка вошел в рейтинг лучших вкладов без дополнительных условий от «РБК Инвестиции».

Авторы исследования изучили предложения банков и отобрали десять самых выгодных вкладов. Авторы исследования особо отметили, что в рейтинг включены только депозиты, не предусматривающие оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. В топ-10 — Свой Вклад на 6 месяцев со ставкой 18,5%.

Свой Вклад со ставкой до 18,5% годовых можно открыть онлайн на срок от 3 месяцев до 3 лет и сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. Проценты по депозиту начисляются ежемесячно, что позволяет вкладчикам получать дополнительный доход за счет капитализации. Вклад также предусматривает возможность пополнения, минимальная сумма составляет 5 000 рублей.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие Своего Вклада можно в мобильном приложении и на сайте банка. Заполнение заявки займет всего пару минут, а карту с вкладом Свой Банк доставит бесплатно.