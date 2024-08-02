ВТБ нарастил число частных клиентов на 2 млн человек

С начала года число активных розничных клиентов ВТБ выросло на 2 млн человек, достигнув 21,3 млн. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Сегодня границы для выбора банка максимально стираются. Клиент может получать зарплату в любом банке и в тот же день без ограничений перевести ее туда, где удобнее и выгоднее продуктовые предложения», – прокомментировал Георгий Горшков.

По словам топ-менеджера ВТБ, в этом году конкуренция за розничного клиента усилилась, особенно – после 1 мая, когда были фактически отменены лимиты на переводы между своими счетами по СБП.