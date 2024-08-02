В ВТБ перешли до половины активных розничных клиентов «Открытия»

В ходе объединения двух банков в ВТБ перешли более 1,6* млн активных розничных клиентов «Открытия». Большая часть – свыше 800 тысяч – воспользовалась онлайн-переходом. В настоящее время в ВТБ уже переведено порядка 80% кредитного портфеля «Открытия» и две трети портфеля сбережений. Финальное объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Клиенты «Открытия» стали участниками крупнейшего объединения системно значимых банков России. За последние полтора года мы провели огромную работу, чтобы для них этот процесс прошел максимально удобно, подготовив продуктово-сервисную линейку и всю сопутствующую инфраструктуру. Как результат, каждый день к нам переходит 20 тысяч человек, а уже сегодня почти половина всех активных клиентов «Открытия» обслуживается в ВТБ», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Онлайн-переход в ВТБ начался в конце мая и продлится до конца 2024 года.

* В ходе интеграции за 2023-2024 г.г. в ВТБ перешли более 1,6 млн розничных клиентов «Открытия». Из них новые клиенты для ВТБ – 1 млн человек, остальные – действующие клиенты одновременно ВТБ и «Открытия».