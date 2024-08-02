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Пенсионерка из Усолья-Сибирского отдала мошенникам деньги, которые копила 10 лет

Мошенники обманули 64-летнюю пенсионерку из Усолья-Сибирского Иркутской области. Она отдала им деньги под предлогом получения выплат, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

С женщиной связался мужчина, который назвал себя «представителем государственного социального учреждения». Он рассказал ей об отправке в личный кабинет на Госуслугах официального документа о «неучтенном стаже» для перерасчета пенсии. Затем неизвестный попросил назвать код из СМС.

Через несколько минут на телефон усольчанки поступил звонок от якобы сотрудника банка, который сообщил, что аферисты пытаются похитить деньги с ее счетов. Во избежание пропажи накоплений злоумышленник уговорил пенсионерку перевести сбережения на «безопасный счет».

Женщина сняла со вклада свыше 1 миллиона рублей и перевела собеседникам.  Известно, что эти деньги она копила 10 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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