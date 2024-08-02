Детсад №26 в Черемхово капитально отремонтируют за 33,4 млн рублей

К началу учебного года в городе Черемхово завершат капремонт детского сада №26. Готовность объекта на сегодня равна 82%, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ремонтные работы на объекте начались летом 2023 года в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования». Финансирование составило более 33,4 млн рублей из регионального и местного бюджетов.

Сейчас строители завершают фасадные работы, выполняют внутреннюю отделку помещения и работы по благоустройству территории. В двухэтажном здании садика общей площадью 741 кв. м. полностью обновят спальни, игровые комнаты и обеденную зону.

Кроме того, проектом предусмотрен ремонт кровли, инженерных сетей, озеленение прилегающей территории, установка малых архитектурных форм, спортивной площадки и ограждения.

Планируется, что работы завершатся досрочно до конца августа текущего года. Учреждение сможет принимать четыре группы по 25 детей.