Школу креативных индустрий создают в Саянске за 61 млн рублей

Школу, где детей и подростков бесплатно будут учить различным творческим дисциплинам, создают в Саянске. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

На проект направлено более 61 млн рублей. Из них 40 млн рублей – средства федерального бюджета, 13 млн рублей – областного, 8 млн рублей – муниципального.

Для новой школы подготовили помещения, установили мебель, компьютеры, мультимедийное оборудование. Выполнена работа по отбору ребят, поиску опытных педагогов и технического персонала.

В Школе креативных индустрий созданы шесть студий: фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики, звукорежиссуры, современной электронной музыки, интерактивных цифровых технологий VR и AR, дизайна.

Они оборудованы акустическими системами, микрофонами, портативными рекордерами, MIDI- клавиатурами, синтезаторами, цифровыми фото- и кинокамерами, графическими и световыми планшетами, очками виртуальной реальности и другой современной техникой.

Также организована серверная и кабинет технологического сопровождения, где расположены лазерный станок, принтер, сканер. Монтаж оборудования и его настройка завершены, идет обучение преподавателей работе с новой техникой. Специалисты приступили к оформлению интерьеров студий и пространства в фирменном стиле.

Общая площадь помещений составляет 471 квадратный метр. Учреждение откроют 5 сентября. В нем будут обучаться 73 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. Занятия будут вести шесть преподавателей.