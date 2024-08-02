Новый пятизвездочный отель премиум-класса откроют в Иркутске в сентябре

1 сентября на набережной Ангары в Иркутске начнет работу новый отель Rodina Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*. Посетителям будут доступны 104 номера, разделенные на семь категорий. Подробности сообщает «Российская Газета».

Гостиница будет функционировать на базе исторических курбатовских бань. Они были построены еще в начале прошлого века, но к 1990-м годам сильно разрушились. Здание приняли решение восстановить. Во время реновации на основе архивных данных были воссозданы элементы исторического фасада.

Тут будут работать две русские, финская и турецкая бани, кабинеты для спа-ритуалов, 25-метровый бассейн, а также ресторан, бар и кофейня.