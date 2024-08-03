Почти 1200 жалоб на «серых» майнеров поступило энергетикам Иркутской области с начала года

По каждому случаю инспекторы «Иркутскэнергосбыта» выезжают на предполагаемые места и проводят обследования. В большинстве случаев жалобы поступают от иркутян, жителей Ангарска, Шелехова и прилегающим к ним районов. С начала 2024 года энергетики приняли почти 1200 обращений от жителей региона на неприятное соседство с майнерами.

Проверки проходят еженедельно с привлечением сотрудников управляющих компаний, ТСЖ, Управления МЧС по региону и других организаций. Сегодня один из таких рейдов прошел в Свердловском округе Иркутска. Энергетики осмотрели многоквартирные дома и гаражи. В микрорайоне Юбилейный проверяющие осмотрели многоквартирный жилой дом, энергопотребление подозрительной квартиры сопоставимо с суммарным объемом потребления 37 квартир этого дома. Инспектор «Иркутскэнергосбыта» замерил нагрузку– она оказалась в 30 раз больше, по сравнению с соседними квартирами на лестничной площадке. Тепловизионная съемка также показала выделение высокой температуры из открытых окон квартиры: прибором зафиксирована температура воздуха внутри помещения + 40 градусов. Это говорит о том, что внутри квартиры достаточно жарко. Обычные бытовые приборы: телевизор, холодильник, бойлер, теплые полы, не дадут подобного эффекта. Кроме того, зафиксирован шум, характерный для работы энергоёмкого оборудования. Все это создает угрозу безопасности не только в самой квартире, но и для соседей.

– В Иркутске зарегистрировано 362 пожара, из них половина – это жилой сектор. Более 50% возгораний происходят по электротехнической причине. Мы сегодня в ходе рейда увидели, как в одной из квартир высокое потребление электроэнергии. Электросети в домах не предназначены для высокого потребления, они для бытовых нужд. Мы видим, что несколько машинок для майнинга криптовалюты, сравнимы с потреблением целого многоквартирного дома, что в свою очередь ведет к перегреву электрооборудования, приводит к аварийному режиму работу электросетей и, как следствие, пожару. Размещать такое оборудование необходимо на специальных площадках, где сети рассчитаны на постоянную высокую нагрузку, – Николай Мамурков, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска главного управления МЧС России по Иркутской области.

– Кроме угрозы безопасности есть еще и финансовый аспект: как правило при подключении майнингового оборудования в многоквартирных домах на территории общего пользования – подвалы, крыши, технические помещения, появляется перерасход электроэнергии в два, а то и в три раза. Соответственно у жителей сразу растут платежи за общедомовые нужды, – Виктор Ланкин, главный энергетик Западного управления ЖКС.

Во время рейда проверяющие также осмотрели несколько гаражей. Зафиксированы высокие температуры стен строений, а также не типичные для таких помещений вентиляционные отверстия и шум, характерный для работы майнингового оборудования. В этот раз собственников гаражей не оказалось на месте, энергетики попробуют с ними связаться. Вероятно потребуются также дополнительные обследования. В случае, если владельцы оборудования в добровольном порядке не остановят работу техники, а также не оплатят тарифную разницу за нецелевое использование электрической энергии, в таком случае энергетики будут вынуждены обратиться в суд. С начала 2024 года суд подтвердил правоту энергетиков по 97 искам. Помочь в работе по поиску нарушителей могут жители региона.

– Подобные проверки мы проводим в том числе по обращениям жителей. Они могут обращать внимание на следующие факторы: нехарактерные вентиляционные отверстия в лоджиях, балконах, шум, скачки напряжения, частые отключения электроэнергии. Зимой – это на распашку раскрытые окна. Обратиться со своими опасениями по работе майнингового оборудования в жилом секторе можно несколькими способами: по номеру Единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-9-777. В аккаунты Свет38 в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм. Или направить обращение на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru, – Александра Клепченко, инженер отдела реализации энергии Левобережного отделения «Иркутскэнергосбыта».

Напомним, майнинг криптовалюты в России пока не урегулирован в правовом поле. Изменения ожидаются в ноябре 2024. Государственная Дума накануне приняла закон, который позволит легализовать этот вид деятельности. Как пишет РИА Новости заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут также заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, но с соблюдением определенных условий, которые пока не определены. Кроме того, закон обязывает майнеров предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней.