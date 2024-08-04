Более 180 тысяч находок обнаружили в Усольском районе на археологических раскопках

Завершены археологические спасательные работы в районе возведения объездной автодороги вокруг Усолья-Сибирского. Их проводили на объекте «Мальта – Мост 3». Площадь раскопок, которые шли четыре года, составила 40 тысяч квадратных метров, рассказали в правительстве Иркутской области.

На этом объекте выявлено четыре уровня. На нижнем возраст находок предварительно определен как 28-35 тысяч лет от наших дней. Верхние уровни содержат находки 12-14 тысячелетней давности.

Коллекция артефактов будет поставлена на учет в государственном музейном фонде. Хранение планируется обеспечить при Иркутском госуниверситете. Материалы будут использоваться как в научных целях, так и для предоставления музеям страны.

В связи с тем, что объект попал в зону строительства автодороги, необходимо было предусмотреть полное обеспечение сохранности памятника археологии. Единственным возможным мероприятием было проведение археологических спасательных работ. Это раскопочные мероприятия, предусматривающие полное изъятие археологического материала с целью его дальнейшего изучения.