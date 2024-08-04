В Иркутске отремонтируют дорогу в районе курорта «Ангара»

Участок улицы 2-ой Железнодорожной вдоль курорта «Ангара» отремонтируют в 2025 году по проекту «Безопасные качественные дороги». Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Изначально был запланирован ремонт участка от Маяковского до Терешковой. Сейчас принято решение также привести в порядок отрезок на всем протяжении вплоть до Мостового проезда.

Это связано с тем, что за время эксплуатации покрытие износилось. Кроме того, накануне после сильного ливня совсем пришло в негодность, потому его решили привести в порядок в рамках проекта. Накануне сотрудники МУП «Иркутскавтодор» организовали уборку территории и с помощью специальной техники очистили дорогу от кусков старого асфальта.