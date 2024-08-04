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Иркутская область стала лидером среди регионов России по отчислению лесных платежей в бюджет страны

Назван регион-лидер по отчислению лесных платежей в бюджет России. Им стала Иркутская область. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

«За первые шесть месяцев 2024 года Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ стали лидерами среди регионов России по отчислению лесных платежей. Оба субъекта передали в бюджет Российской Федерации по 2,1 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Прежде всего, Приангарье вывели в лидеры подати за пользование лесными ресурсами по договорам аренды. Также Иркутская область вносит весомый вклад в федеральный бюджет, за счет лесного комплекса. В регионе действует системный подход к совершенствованию и развитию арендных отношений в сфере использования лесов, стимулируется деятельность добросовестных арендаторов лесных участков. При этом усиливается работа с недоимщиками.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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