Россияне начинают день в офисе с чашки кофе, проветривания кабинета и медитации

Аналитики сервиса SuperJob провели исследования и выяснили, с чего россияне начинают день в офисе россияне. Результаты есть у SIA.RU.

Самым популярным ритуалом начала рабочего дня для россиян является чашечка кофе – в этом признались 28% опрошенных. С просмотра почты начинает работу каждый девятый. Чашку чая заваривает каждый одиннадцатый.

7% первым делом заглядывают в планировщик задач. Каждый двадцатый сначала читает новости. Еще 5% просматривают сообщения в рабочих чатах. Начало рабочего дня с планерки является привычным ритуалом для 4% опрошенных.

Еще 4% считают стартом рабочего дня момент, когда они переобувают уличную обувь. Также 4% начинают свой день с осмотра рабочего места и оборудования. 3% респондентов начинают работу с молитвы или медитации. Также 3% – с изучения отчетов коллег за предыдущий день.

2% опрошенных, придя на работу, первым делом проветривают кабинет. Еще для 2% привычным ритуалом является перекур.