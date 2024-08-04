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Рост объема рынка кинопроката до 28,7 млрд рублей зафиксировали в России

Объем российского рынка кинопроката вырос с начала года и составил около 28,7 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

«За семь месяцев 2024 года объем рынка кинопроката Российской Федерации составил 28,7 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 80,9 млн зрителей», – цитирует агентство министра.

Она также добавила, что в настоящее время отечественный кинопрокат на 83% обеспечен российскими фильмами, однако на их долю приходится лишь 30%.

Также зафиксирован рост интереса со стороны россиян к фильмам, произведенным в странах Азии. По данным минкульта, они могут стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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