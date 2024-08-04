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В Иркутской области зафиксировали спад активности клещей

За минувшую неделю в Иркутской области зафиксировали спад активности клещей. За медицинской помощью по поводу укусов обратились 214 жителей региона, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Приангарья.

Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 14897 обращений – в 2023 году за аналогичный период – 12552. Зарегистрировано 85 случаев заболевания клещевым боррелиозом, 64 – клещевым энцефалитом и 11 – клещевым риккетсиозом.

Лабораторно исследовано 10225 клещей, из них 3211  заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 93 – вирусным клещевым энцефалитом, 820 – другими клещевыми инфекциями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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