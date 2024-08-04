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Озеро Байкал в районе Сарайского пляжа на Ольхоне признали опасным местом для купания

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели мониторинг качества воды в местах массового отдыха населения. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

По результатам исследований выявлено несколько водоемов, где опасно купаться:

  • Иркутское водохранилище (зона рекреации) в Иркутске в районе ледокола «Ангара»;
  • река Белая в селе Сосновка Иркутского района;
  • Мухорский залив озера Байкал в районе местности Хужир-Нуга в Ольхонском районе;
  • Мухорский залив озера Байкал в районе бухты «Зуун-Хагун» в Ольхонском районе;
  • Мухорский залив озера Байкал в районе деревни Шида в Ольхонском районе;
  • Сарайский залив озера Байкал в районе поселка Хужир в Ольхонском районе;
  • река Бирюса в городе Тайшете;
  • река Чуна в поселке Лесогорское Чунского района.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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