Озеро Байкал в районе Сарайского пляжа на Ольхоне признали опасным местом для купания

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели мониторинг качества воды в местах массового отдыха населения. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
По результатам исследований выявлено несколько водоемов, где опасно купаться:
- Иркутское водохранилище (зона рекреации) в Иркутске в районе ледокола «Ангара»;
- река Белая в селе Сосновка Иркутского района;
- Мухорский залив озера Байкал в районе местности Хужир-Нуга в Ольхонском районе;
- Мухорский залив озера Байкал в районе бухты «Зуун-Хагун» в Ольхонском районе;
- Мухорский залив озера Байкал в районе деревни Шида в Ольхонском районе;
- Сарайский залив озера Байкал в районе поселка Хужир в Ольхонском районе;
- река Бирюса в городе Тайшете;
- река Чуна в поселке Лесогорское Чунского района.