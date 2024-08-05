Фонд развития промышленности одобрил второй заём по совместной с Минсельхозом программе

Льготное финансирование получит производитель питьевой воды из Бодайбо.

Заём в сумме 24 миллиона рублей выделит Фонд развития промышленности Иркутской области акционерному обществу «Пищевик» из Бодайбо на модернизацию оборудования. При помощи льготного государственного финансирования предприятие намерено приобрести автоматическую линию по розливу воды с современной системой очистки воды производительностью до 3 тонн в час. Это будет второй одобренный заём предприятиям пищевой промышленности по совместной программе регионального ФРП и Министерства сельского хозяйства Иркутской области. Всего на эти цели Минсельхоз выделили в 2024 году 50 миллионов рублей.

«С помощью целевого финансирования со стороны министерства Фонд расширил перечень производственных отраслей, представители которых могут получить господдержку. Теперь займы по ставке от 1% годовых доступны и пищевым предприятиям региона», — подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Вода под маркой «Витим» разливается в ёмкости от 0,5 до 5 литров. Благодаря модернизации «Пищевик» увеличит объём выпускаемой продукции на 728 000 литров в год. Общий бюджет проекта составляет 52,3 миллиона рублей, 24 из которых предоставит Фонд развития промышленности. Ставка в 1% годовых действительна в первые 3 года пользования займом, далее она составит 3% до окончания срока займа.

«Мы изменили подход в работе Фонда развития промышленности Иркутской области. Их меры поддержки очень популярны в регионе, поэтому мы нашли способ увеличить его капитализацию, привлекая средства разных органов власти. Теперь займы под минимальные проценты могут получить и представители пищевой перерабатывающей промышленности. Мы намерены тиражировать эту практику, чтобы больше компаний из разных отраслей могли получить льготные займы на модернизацию», — рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Приангарья Марина Петрова.

Ранее в рамках совместной с Минсельхозом программы целевого финансирования Наблюдательный совет Фонда одобрил заявку компании «Технополимер» на создание в Иркутской области производства сухих кормов для собак и кошек. Общая инвестиционная стоимость проекта составляла 41,7 миллиона рублей.

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