Варенье и джемы – самые популярные фермерские сладости

Россияне все чаще выбирают фермерские сладости из натуральных и полезных ингредиентов. Как выяснили аналитики Россельхозбанка на основе данных маркетплейса Своё Родное, за январь – июнь 2024 года количество заказов фермерских сладостей увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В последние годы правильное питание стало одним из ключевых трендов в области заботы о здоровье. В России принципы ЗОЖ зафиксированы на уровне правительства: «Здоровое питание» – одна из программ в рамках нацпроекта «Демография».

Эксперты Россельхозбанка провели анализ покупательской активности пользователей платформы Своё Родное и составили подборку самых популярных полезных фермерских сладостей.

1 место – варенья и джемы

Первое место в «полезном» рейтинге занимают фермерские варенья и джемы: на их долю приходится 32% от всех заказов в категории «Сладости» на маркетплейсе. Уникальность данных продуктов заключается в том, что их производят по бережной низкотемпературной технологии, позволяющей сохранять максимум полезных свойств.

Аналитики платформы Своё Родное узнали самые любимые вкусы варенья россиян. Безусловным лидером оказалась клубника – варенье и джем из нее покупают больше всего (29%). На втором месте малина (26%), а тройку лидеров замыкает вишня (24%). В оставшийся 21% вошли вкусы из шишек, инжира, черники, розы и т.д.

2 место – органические десерты

Согласно исследованию, второе место в рейтинге занимают органические десерты – 25% заказов. Такие лакомства создаются на фермах, работающих по принципам органического производства: без использования гормонов для усиления роста и лактации, антибиотиков, ГМО и любых химических компонентов. Наибольшей популярностью среди пользователей платформы пользуются торты и пирожные из натуральных ингредиентов с большим количеством ягод и фруктов.

3 место – фермерский шоколад

Третью позицию по доле спроса среди фермерских сладостей занимает шоколад, на него приходится 23% заказов. Фермерский натуральный шоколад приготовлен из качественных какао-бобов и обогащен витаминами. Производители предлагают необычные сочетания вкусов и используют ингредиенты свежего урожая. В данной категории лидирующие позиции занимает шоколад ручной работы с добавлением ягод и орехов, шоколад с сосновыми шишками, а также ремесленный шоколад с перцем чили.

Также среди пользователей маркетплейса Своё Родное популярностью пользуются пастила и зефир, конфеты, сиропы и др. (20% заказов).

«Натуральное варенье из ароматной клубники, выращенной в Краснодарском крае. Органические десерты из экологически чистого района Подмосковья. Отборные ягоды и орехи, которые входят в состав фермерского шоколада, из регионов Сибири. Сегодня фермерство стремительно развивается по всей России! Основываясь на традиционных русских рецептах и современных научных разработках в области здорового питания, отечественные фермеры создают высококачественную продукцию, которую ценят жители нашей страны. Эксперты платформы Свое Родное отмечают, что за шесть месяцев этого года интерес россиян к фермерским сладостям увеличился на 100% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года», – комментирует заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.