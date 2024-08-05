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«Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг выгодных дебетовых карт «Мир»

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила рейтинг дебетовых карт «Мир» с бесплатным обслуживанием, которые можно выгодно оформить в августе, по версии портала Банкирос.ру.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер процентов на остаток, величину кешбэка, стоимость смс-уведомлений, срок изготовления карты и другие критерии.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvhJbtc

/ Сибирское Информационное Агентство /
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