Wildberries против признания пунктов выдачи заказов торговыми объектами

Маркетплейс раскритиковал предложение Минпромторга считать пункты выдачи заказов (ПВЗ) торговыми точками, что автоматически приравнивало бы сами маркетплейсы к торговым сетям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

В компании считают, что ПВЗ не являются объектами торговли, так как в них отсутствуют товарная выкладка и торговый зал и не ведется продажа товаров.

«Это часть логистической инфраструктуры, там хранятся заказы конкретных покупателей. ПВЗ Wildberries работают по партнерской модели, позволяя вести прибыльный бизнес предпринимателям из разных регионов страны», – уточнил собеседник. Он добавил, что Wildberries находится «в диалоге» с Минпромторгом, а работа над законопроектом еще ведется, поэтому давать комплексную оценку данной инициативе преждевременно.

Напомним, что 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о рейдерском захвате Wildberries. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук позднее иформацию опровергла, заявив, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе с ее супругом Владиславом Бакальчуком.