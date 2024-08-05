Доходы бюджета от налоговых штрафов выросли на 70%

В федеральный бюджет поступили 2,4 млрд рублей от штрафов за налоговые правонарушения бизнеса и граждан к июню этого года – за пять месяцев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Это на 71% больше, чем за аналогичный период 2023-го (1,4 млрд), свидетельствует статистика ФНС. Всего же план на 2024-й предусматривает 5,1 млрд доходов по соответствующей статье.

Как уточняется в документе службы, речь идет о моментах, закрепленных в 16-й главе Налогового кодекса. Всего этот раздел содержит 31 вид нарушений, в том числе самую популярную статью – неуплату сборов, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

В статистике ФНС не приводятся цифры отдельно по неуплате налогов – только за нарушения, связанные с этим. По данным службы, наибольшие доходы в этом году поступили от санкций за:

непредставление налоговой декларации – 1,5 млрд;

непредъявление сведений, необходимых для контроля – 508 млн;

неправомерное несообщение информации – 292 млн;

неуведомления об участии в иностранных организациях – 71 млн;

неявку в налоговую и отказ от дачи показаний в качестве свидетеля – 18,5 млн.

Напомним, что Минфин предлагает установить более высокую ставку налога на прибыль для ИТ-компаний с 1 января 2025 г. Она может составить 7% вместо анонсированных ранее 5%. При этом с 2020 г. ИТ-компании платили налог на прибыль по ставке 3%. С 2022 г. ставка была обнулена на период до конца 2024 г. Ранее в законопроекте Минфина предлагалось установить льготную ставку на уровне 5% с 2025 г.