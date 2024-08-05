Продажи ипотеки снизятся на треть во втором полугодии

По оценке ВТБ, во втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 трлн рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года. Всего по итогам года, по прогнозу ВТБ, россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей, что также на 42% ниже результатов прошлого года, но при этом сопоставимо с итогами 2022 года. Такой прогноз* в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В ВТБ отмечают, что по итогам семи месяцев 2024 года розничные клиенты банка оформили 155 тысяч жилищных кредитов на 780 млрд рублей. Эти показатели выше на 15% за тот же период прошлого года, что связано с ажиотажным спросом перед трансформацией «семейной» ипотеки и завершением программы «Ипотека с господдержкой-2020».

Основным драйвером для ипотечных продаж ВТБ с начала года стала «семейная ипотека». Она завершила свое действие в прежнем формате в июле, за полгода продажи по ней превысили 37% от общего числа сделок. С начала года банк провел 53,6 тыс. сделок на 305,4 млрд рублей. На втором месте по популярности – «Ипотека с господдержкой-2020» (завершила свою работу в июле), ее оформили 38,5 тыс. заемщиков на 160,4 млрд рублей. Топ-3 замыкает IT-ипотека (9,4 тыс. сделок на 91,2 млрд рублей).

«Ажиотажный спрос июня завершил четырехлетнее ралли наиболее популярной на рынке программы господдержки. Подогрело спрос и предстоящее изменение условий «семейной» ипотеки. Однако во втором полугодии российскую ипотеку ждет новая реальность: продажи снизятся примерно на треть, даже с учетом пика спроса в ноябре-декабре. Вероятно, в этом году такой пик пришелся на июнь, и дальше итоги года будут откатываться ближе к результатам двухлетней давности. В первую очередь, на это повлияют продолжающаяся жесткая риск-политика регулятора, высокие ставки по рыночным программам и новые условия «семейной» ипотеки, которая может даже стать лидером среди всех ипотечных программ», – заявил Георгий Горшков.

* Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования​