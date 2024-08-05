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Иркутяне назвали самых недооцененных специалистов

Иркутяне видят явное несоответствие объемов работы и ответственности размеру зарплаты – у педагогов, медработников, рабочих строек и производств. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов иркутяне называли учителей и воспитателей (21%), врачей и медсестер (17%).

По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Нужно отметить, что подобное мнение во многом – следствие стереотипов. Зарплаты рабочих сейчас растут быстрыми темпами на фоне кадрового дефицита в строительстве и производстве. Каждый одиннадцатый назвал недооцененным труд инженеров.

6% опрошенных считают слишком низкими зарплаты дворников и уборщиков. 5% – продавцов. Еще 5% говорят о чрезвычайно малых заработках всех бюджетников. По 3% опрошенных назвали слишком низкой зарплату бухгалтеров и юристов.

Рассуждая об уровне доходов, мужчины чаще называли недооцененным труд рабочих и ИТР, женщины – учителей и врачей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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