Новости

Байкальский саммит РГУД
Готовим новый проект по Байкальскому тракту – Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
«Реакция региональных рынков на льготную ипотеку оказалась крайне контрастной» – Михаил Хорьков, РГУД
Все материалы сюжета

МТС покрыла сетью LTE «белые пятна» на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области

МТС запустила сеть LTE на двух участках федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Высокоскоростной мобильный интернет теперь стал доступен десяткам тысяч автомобилистов и жителям двух населенных пунктов, расположенных вдоль автодороги.

Специалисты установили дополнительное телеком-оборудование в районе п. Тыреть-1 Заларинского района и вблизи станции Харагун Зиминского района Иркутской области. Населенные пункты расположены вдоль трассы Р-255, которая соединяет сибирские города Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск. В пути водители и пассажиры смогут непрерывно оставаться на связи, пользоваться онлайн-картами, платежными сервисами при покупке топлива, посещая придорожные кафе и магазины.

Ранее МТС включила LTE на трассе «Сибирь» в районе деревни Нижнечиркина и железнодорожной станции Делюр Зиминского района, и в районе поселков Залари и Тыреть Заларинского района.

«От устойчивого сигнала телеком-оборудования зависит и работа цифровых сервисов, необходимых в дороге. Связь в пути – это безопасность и контроль логистики, а с закрытием так называемых «белых пятен» на трассах Приангарья водители автотранспорта получают стабильный доступ к приложениям, связь с коллегами и близкими. А жители ближайших населённых пунктов смогут с еще большим комфортом пользоваться необходимыми сервисами – онлайн-банком, мессенджерами, порталом госуслуг, слушать музыку и смотреть фильмы», – уточнил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес