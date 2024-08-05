Биткоин упал ниже 50 тыс. долларов

Биткойн продолжил свое падение во время азиатских торгов в понедельник, опустившись ниже 50 тыс. долларов. Об этом пишет портал Coindesk.

На момент написания статьи биткоин торговался вблизи отметки 49 200 долларо – уровня, который в последний раз наблюдался в конце февраля.

«Падение биткоина и криптовалютного рынка в целом было вызвано более широким падением финансовых рынков, поскольку опасения глобальной рецессии и рост напряженности на Ближнем Востоке заставили инвесторов нажать на кнопку паники», – резюмируют эксперты.