Новости

Байкальский саммит РГУД
Готовим новый проект по Байкальскому тракту – Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
«Реакция региональных рынков на льготную ипотеку оказалась крайне контрастной» – Михаил Хорьков, РГУД
Все материалы сюжета

Биткоин упал ниже 50 тыс. долларов

Биткойн продолжил свое падение во время азиатских торгов в понедельник, опустившись ниже 50 тыс. долларов. Об этом пишет портал Coindesk.

На момент написания статьи биткоин торговался вблизи отметки 49 200 долларо – уровня, который в последний раз наблюдался в конце февраля.

«Падение биткоина и криптовалютного рынка в целом было вызвано более широким падением финансовых рынков, поскольку опасения глобальной рецессии и рост напряженности на Ближнем Востоке заставили инвесторов нажать на кнопку паники», – резюмируют эксперты.

Читайте также:

Лёд тронулся: Госдума разрешила внешнеторговые расчеты в криптовалюте
31 июля 2024
Сбер поддерживает предложение по созданию регулируемого рынка криптовалют
29 июля 2024

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес