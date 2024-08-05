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Холодную воду отключат в части Свердловского района Иркутска

Отключение связано с проведением ремонтных работ на сетях водопровода и канализации для подготовки городского коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду.

С 22:00 8 августа до 12:00 10 августа будет отключено холодное водоснабжение в жилых домах и административных зданиях в центральной части Свердловского района (поселок Затон, мкр. Глазково, мкр. Студгородок, по железной дороге –район ж/д вокзала, ж/д станции «Академическая», ж/д станции «Мельниково», Глазковская гора, Кайская гора).

Подробный список адресов размещен на официальном сайте МУП «Водоканал» г. Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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