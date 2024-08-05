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Губернатор Иркутской области стал наставником финалиста проекта «Время героев»

По программе Игорь Кобзев стал наставником Дениса Степанова, офицера Росгвардии, награжденного орденом Мужества за выполнение задач в рамках специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Защитники нашей страны, готовые служить Родине и людям, нужны во власти. Они обладают лучшими человеческими качествами и смогут проявить их, в том числе, и на гражданской службе, – сказал Игорь Кобзев.

Программа развития для участников специальной военной операции «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

– Я узнал о программе, послушав послание президента России. Сразу принял решение принять участие. К этому меня подтолкнул и состоявшийся незадолго до этих событий разговор с сыном. Серьезная беседа показала, что сын верит в мои возможности и хочет, чтобы я шел во власть, работал на благо Родины, – отметил Денис Степанов. 

Сейчас офицер проходит стажировку в органах государственной власти Иркутской области, знакомится с разными министерствами и ведомствами, спецификой работы.

– Уверен, что стажировка пройдет плодотворно. Я получу новые знания, компетенции. 27 лет я отдал защите граждан России. Долгое время служил в ОМОНе, потом в Росгвардии. В 2022 году выполнял задачи по защите наших рубежей в рамках СВО. Весь накопленный опыт сейчас помогает мне осваивать новые для меня направления, – поделился Денис Степанов. 

Стажировка в правительстве Иркутской области – это продолжение программы. В самом ее начале офицер изучал основы госслужбы, а также вместе с другими участниками покорял Северный полюс. Группа героев провела в арктической экспедиции 11 дней. На борту атомного ледокола «50 лет Победы» участники программы продолжали обучение – слушали лекции и выполняли практические задания.

– Когда президент предложил реализовать такую программу, он хотел объединить участников СВО, которые отвечают таким требованиям как честность, компетентность и которые понимают нужды простых людей. Уверен, мы его не подведем, – сказал Денис Степанов.

Программа «Время героев» реализуется высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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