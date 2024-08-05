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63% родителей в Иркутске поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу

Возможность истратить до 10 тыс. рублей из остатков материнского капитала на сбор детей в школу больше нравится тем родителям, у кого такие остатки есть. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие матери и отцы из Иркутска.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение направлять неиспользованные остатки материнского капитала (до 10 тыс. рублей) семьям на сбор детей в школу. Подобная идея кажется привлекательной и 63% родителей. 18% критикуют инициативу: чаще всего они недовольны суммой («Я потратила на ребенка уже 40000 и еще не все куплено»).

Сторонников предложения среди отцов больше, чем среди матерей (70 и 62% соответственно). Закономерно, что чаще всего инициативу поддерживают горожане, частично потратившие маткапитал, – у них, как раз, есть неиспользованные остатки на счетах, и они довольны возможностью израсходовать их.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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